“Передбачена можливість подачі документів для державної реєстрації через центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офіси”, – Дар’я Бриндак

Нова редакція Податкового кодексу України в частині надання неприбутковості зобов’язує усі неприбуткові організації, які були внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій до 13.08.2015, привести свої статути у відповідність до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України. Граничний термін такого приведення продовжено до 1 липня 2017 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII.

Отже, неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов’язані до 1 липня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Державна реєстрація змін до установчих документів громадських об’єднань проводиться територіальними органами Міністерства юстиції України незалежно від місцезнаходження громадського об’єднання в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

При цьому Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330, та наказом Міністерства юстиції України «Про запровадження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань» від 17.06.2016 № 1717/5 передбачена можливість подачі документів для державної реєстрації через центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офіси.

Контактні дані центрів надання адміністративних послуг та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Полтавської області, а також перелік та зразки документів, необхідних для державної реєстрації змін до установчих документів громадського об’єднання, розміщені на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області (http://www.just. gov.ua/news/6712 /,

http://www.just. gov.ua/news/6762 /,

http://www.just. gov.ua/content/4 2/).

Звертаємо увагу на необхідності своєчасної подачі до реєструючого органу документів для державної реєстрації змін до установчих документів громадських формувань, з метою уникнення черг та соціальної напруги.