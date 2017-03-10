Павло Шилько став речником Євробачення-2017

Відомий український радіо- та телеведучий, конферансьє, генеральний продюсер національної музичної премії YUNA Павло Шилько став офіційним речником команди організаторів Євробачення-2017. Тепер Павло щотижня проводитиме прес-брифінги, під час яких розповідатиме про перебіг підготовки до пісенного конкурсу.
“Я майже 15 років займаюся пісенним конкурсом як коментатор, ведучий, консультант конкурсантів та співавтор конкурсних пісень. Я погодився приєднатися до команди конкурсу, бо вважаю, що Євробачення – це не тільки можливість для Києва та України показати Європі, що ми можемо проводити шоу світового рівня. Це ще й шанс привернути увагу інвесторів, – розповідає Павло Шилько. – У травні гості, приїхавши в Київ, побачать організоване на високому рівні шоу – результат злагодженої роботи великої команди, переконаються, що люди тут працюють ефективно і сюди можна вкладати інвестиції”.
Павло Шилько з Євробаченням із самого початку участі нашої країни в міжнародному пісенному конкурсі. Так, у 2003 він коментував конкурс на Першому національному, був консультантом конкурсанта від України Олександра Пономарьова. У 2004 оголошував результати голосування наших телеглядачів. А у 2005 у парі з Машею Єфросініною вів на сцені 50-й конкурс Євробачення, а також був одним із організаторів, готував сценарій шоу. Також він був консультантом та співавтором конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки. У 2009 Павло Шилько вів українську вечірку учасниці від України Світлани Лободи в Москві, а в 2010 – працював консультантом конкурсантки від Азербайджану співачки Safura.
Нагадаємо, у травні в Києві відбудеться 62-й пісенний конкурс Євробачення. Зараз триває продаж квитків на шоу, які можна придбати на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua.
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