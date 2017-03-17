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Кримінал, Полтавщина, Суспільство



2017 03 17 14:45:48

Патрульні спіймали “за руку” обкрадачів кіоску (ФОТО)

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Злочинці з Кременчука поцупили сигарети, їжу, ліхтарик та навіть сірники. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Патрульна поліція Кременчука.

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