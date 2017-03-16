2017 03 16 16:08:05

Пасажири потягу Єдності вшанували пам`ять Героїв Майдану (ФОТО)

Пасажири п’ятого потягу Єднання України “Труханівська Січ” прибули до Полтави та, співаючи патріотичні пісні, пройшли вулицями міста. Також учасники вшанували пам`ять Героїв Майдану хвилиною мовчання. Поклали квіти до пам`ятного знаку Героїв Небесної Сотні.

Учасники Всеукраїнської акції – це митці, волонтери та громадські діячі з різних регіонів України. Протягом дня у Полтаві, вони проведуть різноманітні заходи у навчальних закладах міста. Головною метою акції є піднесення патріотичного духу та популяризація національної культури, а також взаєморозуміння мешканців різних куточків України.