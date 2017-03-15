2017 03 15 00:01:36

Парламент ухвалив законопроект про об’єднання громад з різних районів

Верховна Рада прийняла законопроект щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів (№5520) Верховна Рада прийняла законопроект щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Це дозволить провести перші вибори у низці вже об’єднаних громад.

За це проголосували 232 народних депутатів. Повідомляють в прес-службі Віце-прем’єр-міністра України.

Виступаючи у Верховній Раді, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко наголосив: «Сьогодні для нас ключовий момент в напрямку децентралізації, енергоефективності, а також ведення будівельного бізнесу в Україні. Все це сьогодні вкладається в одне слово – громада. Якість освіти, охорони здоров’я, адміністративних послуг, соціального захисту – для цього ми повинні створити потужний фундамент для держави Україна. Цим фундаментом є об’єднана територіальна громада. Ухвалення законопроекту важливий крок, якого чекали десятки громад по всій Україні. Законопроект дає можливості й механізм для створення об’єднаних громад, до складу яких увійшли місцеві ради різних районів. А також, коли громади об’єднуються навколо міст обласного значення. Громади добровільно об’єднуються і прагнуть спільно будувати майбутнє навколо своїх традицій та культури, а не згідно встановлених меж районів. Багато громад залишилися поза можливостями відновити історичне об’єднання і створити ті громади, які весь час існували, але були поділені за часів радянської влади – щоб ними було простіше керувати. Дякую народним депутатам за підтримку», – наголосив Геннадій Зубко.

Крім того, Віце-прем’єр-міністр переконаний, що «ухвалення законопроекту – велика мотивація для десятків громад, створених на межі районів, закінчити процес об’єднання та великий поштовх до нового об’єднання».

Нагадаємо, відсутність підстав для призначення перших виборів в громадах, створених на межі районів або навколо міст обласного значення, ЦВК обґрунтовує необхідністю спочатку внесення Верховною Радою України змін до меж відповідних районів. Хоча за зверненням Мінрегіону парламентський комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування надав роз’яснення, де йдеться, що вибори в зазначених випадках можна призначати і без внесення змін до меж районів.