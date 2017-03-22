2017 03 22 12:50:44

Парламент прийняв зміни до Закону “Про вищу освіту”, що розблокують набір у коледжі і технікуми на ОКР «молодший спеціаліст»

Верховна Рада України розблокувала набір у коледжі і технікуми на освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” у 2017 році. Відповідний Закон – “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” – було проголосовано сьогодні, 21 березня, під час засідання ВРУ. Йдеться у повідомленні Міністерства освіти України. Верховна Рада України розблокувала набір у коледжі і технікуми на освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” у 2017 році. Відповідний Закон – “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” – було проголосовано сьогодні, 21 березня, під час засідання ВРУ. Йдеться у повідомленні Міністерства освіти України.

Це рішення підтримали 286 народних депутатів.

Згідно з попередньою редакцією Закону “Про вищу освіту”, останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводився у 2016 році. Саме тому затвердити правила прийому у коледжі і технікуми було неможливо (Мін’юст повернув на доопрацювання проект умов, запропонованих МОН), адже фактично цей ОКР лишився поза правовим полем.

Прийняття змін до Закону – тимчасове вирішення проблеми. Остаточно статус ОКР “молодший спеціаліст” має визначити базовий Закон “Про освіту”, що вже прийнятий парламентом у першому читанні.