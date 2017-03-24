Озеряни висадили липову алею

Небайдужих зібралося близько чотирьох десятків чоловік, переважно це жителі вулиць Озерна та Космонавтів
Працювали люди різного віку (найстаршому з них було 79 років, найменшому – всього 4)
Як повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради висадили 60 лип і 10 ялинок.
За словами старожилів, на цьому місці колись красувалося неглибоке, та доволі рибне озеро, навколо якого росли молоді верби. У запасниках людської пам’яті збереглося ім’я того, хто колись посадив тут вербові ряди. У кінці 50-х років це зробив Гордій Тимофійович Паранченко, взявши собі у поміч своїх доньок. «Не вірю, що з тої краси могло залишиться ось таке», – з легкою гіркотою в голосі говорить один з літніх учасників суботника.
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