2017 03 24 18:49:12

Озеряни висадили липову алею

Біля озера в Лохвиці висадили липову алеї.

Небайдужих зібралося близько чотирьох десятків чоловік, переважно це жителі вулиць Озерна та Космонавтів

Працювали люди різного віку (найстаршому з них було 79 років, найменшому – всього 4)

Як повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради висадили 60 лип і 10 ялинок.

За словами старожилів, на цьому місці колись красувалося неглибоке, та доволі рибне озеро, навколо якого росли молоді верби. У запасниках людської пам’яті збереглося ім’я того, хто колись посадив тут вербові ряди. У кінці 50-х років це зробив Гордій Тимофійович Паранченко, взявши собі у поміч своїх доньок. «Не вірю, що з тої краси могло залишиться ось таке», – з легкою гіркотою в голосі говорить один з літніх учасників суботника.