2017 03 30 23:13:21

Останній день весни в Полтаві буде холодним

Температура повітря в останній день березня в Полтаві опуститься до 8 ºС

За інформацією Гідрометцентру завтра, 31 березня, по Полтаві і області спостерігатиметься мінлива хмарність, без істотних опадів.

Температура вночі 2-4 ºС морозу, вдень незначне потепління до 8-10 ºС. Очікується вітер південно-східний 5-10 м/с

На автошляхах області вночі та вдень видимість добра.