Органи Пенсійного фонду області завершили фінансування пенсійних виплат за березень

Сьогодні органи Пенсійного фонду України в Полтавській області завершили фінансування виплати пенсій і допомоги в області. При цьому для забезпечення коштами одержувачів пенсій на поштових відділеннях було спрямовано 314,0 млн грн, а для клієнтів банківських установ

– 448,2 млн грн.