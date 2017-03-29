2017 03 29 12:27:59

Організація ветеранів Глобинщини відзначила 30-річчя

Учора Глобинська районна організація ветеранів відзначила 30-річчя з часу свого створення. З цієї нагоди в Глобинському районному будинку культури відбувся святковий концерт.

З вітальними словами до учасників урочистого зібрання ветеранів району звернулися керівники району та міста. Вони вручили матеріальну винагороду активним членам ветеранської організації району.

За плідну працю з захисту інтересів ветеранів району, особистий вклад в розбудову ветеранської організації району голова Глобинської райради вручив подяку обласної ради та пам’ятну медаль Івану Мошляку.

Вітали ветеранів та вручали їм квіти і учні Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка, про це повідомили на сайті Глобинської міської ради.



По закінченню урочистої частини, заслухали звіт голови Глобинської районної організації І. Мошляка та переглянули концерт учасників художньої самодіяльності району.