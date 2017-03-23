2017 03 23 22:54:50

Олександр Хижняк виборов «золото» на європейській першості

У румунському місті Браїла триває Чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років. У складі збірної України у змаганнях брав участь полтавський боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг). Наш земляк виграв три поєдинки і став чемпіоном Європи.

Про це повідомляє «Полтавщина спорт «

У першому бою Олександр переміг представника Німеччини Степана Нікітіна. Судді одностайно віддали перевагу нашому землякові. В ¼ фіналу Хижняк боксував проти італійця Сальваторе Кавалларо. І тут полтавець переміг за рішенням арбітрів.

У півфіналі Олександр Хижняк бився з росіянином Дмитром Нестеровим. І тут всі арбітри вирішили, що на перемогу більше заслуговує саме українець.