Олександр Хижняк виборов «золото» на європейській першості
У румунському місті Браїла триває Чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років. У складі збірної України у змаганнях брав участь полтавський боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг). Наш земляк виграв три поєдинки і став чемпіоном Європи.
Про це повідомляє «Полтавщина спорт «
У першому бою Олександр переміг представника Німеччини Степана Нікітіна. Судді одностайно віддали перевагу нашому землякові. В ¼ фіналу Хижняк боксував проти італійця Сальваторе Кавалларо. І тут полтавець переміг за рішенням арбітрів.
У півфіналі Олександр Хижняк бився з росіянином Дмитром Нестеровим. І тут всі арбітри вирішили, що на перемогу більше заслуговує саме українець.
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