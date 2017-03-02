2017 03 02 19:10:37

Олександр Чижов повернувся до «Ворскли»

Полтавська «Ворскла» підсилилися старим-новим захисником

Про це офіційно повідомила прес-служба команди.

«Ворскла підписала з 30-річним захисником контракт за схемою «1+1». Чижов гратиме у команді під 33-м номером.

Олександр Чижов — вихованець полтавської ДЮСШ «Молодь» — у «Ворсклі» з 2004 року. У 2008-му Олександр перейшов у «Шахтар», але там стати гравцем основи не зміг. У підсумку — оренди в «Іллічівець» та «Севастополь». Зараз Олександр Чижов поки-що гравець казахстанського «Окжетпесу».