2017 03 06 16:43:47

Олександр Біленький прокоментував “газові питання” сьогоднішньої сесії (ВІДЕО)

Сьогодні відбулося пленарне засідання чотирнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання.

На якому депутати розглянули та проголосували за ряд важливих для області питань. Серед яких, і так звані “газові питання”. Нагадаємо, що депутати обласної ради відмовили у наданні дозволів на користування надрами на території області державній та двом приватним компаніям.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький по завершенню сесії прокоментував відповідні рішення.

“Проблема у тому, що наразі не відрегульований сам механізм отримання коштів від компаній, у нас немає спеціального фонду. Нажаль, обласна рада його не створює, а ОДА це питання до кінця не врегулювала. Є проблеми і з методологією розрахунку. По “Укргазвидобуванню” усе зрозуміло, вони платити 5 % ренти не готові, з приводу двох приватних компаній — ми поки не можемо підписати з ними угоду. Бо ті кошти, які вони зараз можуть заплатити — це 1 млн 400 тис. грн, не влаштовують обласну раду, це дуже мало ”, – розповів голова облради.

Нагадаємо, що сесію Полтавської обласної ради транслювали онлайн

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