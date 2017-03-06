Олександр Біленький прокоментував “газові питання” сьогоднішньої сесії (ВІДЕО)

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький по завершенню сесії прокоментував відповідні рішення.
“Проблема у тому, що наразі не відрегульований сам механізм отримання коштів від компаній, у нас немає спеціального фонду. Нажаль, обласна рада його не створює, а ОДА це питання до кінця не врегулювала. Є проблеми і з методологією розрахунку. По “Укргазвидобуванню” усе зрозуміло, вони платити 5 % ренти не готові, з приводу двох приватних компаній — ми поки не можемо підписати з ними угоду. Бо ті кошти, які вони зараз можуть заплатити — це 1 млн 400 тис. грн, не влаштовують обласну раду, це дуже мало ”, – розповів голова облради.
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