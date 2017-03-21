Олександр Біленький може зініціювати передачу пам’ятника Івану Мазепі на баланс області
Очільник обласної ради висловив ініціативу розглянути на одній з найближчій сесії обласної ради питання передачі на баланс області пам’ятника Івану Мазепі на Собороному майдані.
– Проект буде можливим лише у тому разі, коли відповідні служби міста відмовляться брати монумент на баланс. Як історик я не буду стояти осторонь вирішення цієї проблеми і готовий внести питання на порядок денний і разом з депутатами обговорити його у сесійній залі, – зазначив Олександр Біленький.
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