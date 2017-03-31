Оголосили прийом матеріалів на здобуття Полтавської обласної премії імені Ковпака

Оголошується прийом матеріалів на здобуття в 2017 році Полтавської обласної премії імені С.А.Ковпака, заснованої обласною радою з метою сприяння військово-патріотичному вихованню молоді.

Премія присуджується ветеранам Збройних Сил України, учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам антитерористичної операції на Сході України, військовослужбовцям, митцям, представникам учнівської (студентської) молоді, громадськості – за значний особистий внесок в утвердження спадкоємності і примноження вітчизняних військово-патріотичних традицій, утвердження престижу військової служби, формування у молоді почуття патріотизму, вірності військовому обов’язку, зразкову військову службу, надання благодійної допомоги ветеранам, волонтерської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, підрозділам силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Номінації премії:

– «Урок мужності» – за практичне втілення ідей військово-патріотичного виховання: пошуково-просвітницьку роботу, пов’язану з подіями Другої світової війни, проведенням антитерористичної операції на Сході України, виконанням громадянами військового обов’язку;

– «Мистецький арсенал» – за створення літературних, музичних творів, творів образотворчого мистецтва, фото-, теле- та кіноробіт на військово-патріотичну тематику;

– «Захисник України» – за сумлінну військову службу, зразкове виконання військового обов’язку солдатами, сержантами, прапорщиками та офіцерами Збройних Сил України, силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

– «Військова звитяга» – за активну роботу з молоддю учасників бойових дій, антитерористичної операції;

– «Власним прикладом» – за благодійну допомогу ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, волонтерську діяльність щодо організації та надання допомоги військовим частинам та підрозділам Збройних Сил України, силових структур, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (без вручення грошової винагороди).

Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Пропозиції про присудження Премії вносять державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та громадські організації, творчі спілки, командування військових частин, силових структур та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх та вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації.

У листі-клопотанні вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи (військової служби), посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок номінанта у справу військово-патріотичного виховання або наводиться інформація щодо досягнень при проходженні військової служби (для військовослужбовців).

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи, військової частини та печаткою, додається ксерокопія паспорту (військового квитка) та ідентифікаційного коду претендента, його контактний телефон.

Документи на здобуття Премії подаються до приймальні ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 64-ж. Прийом документів триватиме до 1 травня.

Розмір премії становить 2000 (дві тисячі) гривень, крім номінації «Власним прикладом». У номінації «Власним прикладом» переможець нагороджується дипломом.

Нагородження лауреатів премії відбудеться до дня народження С.А.Ковпака – 7 червня.

Довідки за тел.: 56-49-73