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Оголошення, Полтавщина, Суспільство



2017 03 22 09:34:48

Одинадцять сіл на Полтавщині залишаться без світла

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З 22.03.2017 по 24.03.2017, у зв’язку із проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання, направлених на поліпшення якості електропостачання, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у Полтавському районі. Про це повідомили в ПАТ “Полтаваобленерго”.

22.03.2017 з 8:00 до 17:00 с.Верхоли повністю
з 8:00 до 17:00 с.Грабинівка повністю, СТ : “Дзержинець”, “Поляна”, “Радар”, ФО Єсіпова, АЗС, Моб.зв’язок
з 8:00 до 17:00 с.Жуки вул.Механізаторів(частково), Кооперативна(частково), Квітуча(частково), пров.Луговий, Механізаторів(частково)
з 8:00 до 17:00 с.Лозівка вул.Гордієнка
з 8:00 до 17:00 с.Розсошенці вул.Зоряна(частково), Облачна, Вишнева(частково)
з 8:00 до 17:00 с.Шостаки вул. Травнева, Волошкова(частково)
23.03.2017 з 8:00 до 17:00 c.Мачухи вул.Комарова(частково), Пушкіна(частково), Яблунева
з 8:00 до 17:00 с.Валок ТОВ Бурат Агро
з 8:00 до 17:00 с.Жуки вул.Кооперитвна(частково), Квітуча(частково), пров.Механізаторів(частково)
з 8:00 до 17:00 с.Ковалівка вул. Михайла Гаврилка
24.03.2017 з 8:00 до 16:00 с.Долина вул. Кустолово, Б.Хмельницького
з 8:00 до 16:00 с.Мачухи вул. О. Пушкіна(частково), Незалежності
з 8:00 до 16:00 с.Супрунівка вул.Промислова

 

 

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