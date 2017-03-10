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Полтавщина, Суспільство



2017 03 10 15:27:44

Обрали голову Громадської ради при Полтавській ОДА

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Сьогодні відбулося засідання громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.

На засідання прибуло 35 новообраних членів ради, які обрали головою громадської організації Володимира Голуба, заступниками стали Тетяна Корост та Олександр Дербеньов, секретар — Вероніка Шостак.

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На засіданні вирішили зробити 12 галузевих комісій. Кожна комісія буде обирати свого голову на наступному засіданні. Група з підготовки проектів положення про громадську раду та регламент роботи громадськрї ради складатиметься з трьох осіб.

Друге засідання відбудеться 11 квітня о12 годині.

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