2017 03 10 15:27:44

Обрали голову Громадської ради при Полтавській ОДА

Сьогодні відбулося засідання громадської ради при Полтавській облдержадміністрації.

На засідання прибуло 35 новообраних членів ради, які обрали головою громадської організації Володимира Голуба, заступниками стали Тетяна Корост та Олександр Дербеньов, секретар — Вероніка Шостак.

На засіданні вирішили зробити 12 галузевих комісій. Кожна комісія буде обирати свого голову на наступному засіданні. Група з підготовки проектів положення про громадську раду та регламент роботи громадськрї ради складатиметься з трьох осіб.



Друге засідання відбудеться 11 квітня о12 годині.