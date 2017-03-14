2017 03 14 12:02:13

Новосанжарські волейболістки вибороли золото в обласному чемпіонаті

11 березня відбувся чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2001-2002 року народження по ФСТ «Колос». Про це повідомили в Новосанжарській РДА

У змаганнях взяло участь 5 команд – Полтавський район, Решетилівка, Кременчук, Глобино, Нові Санжари. Наші волейболістки посіли 1 місце і виграли 3 гри поспіль. Кращими гравцями визнано Діденко Вікторію та Петухову Євгенію.

13 березня ця ж команда в повному складі боролась за призи у м. Полтава, де проходив чемпіонат області. На ці змагання з’їхалось 8 команд. Новосанжарські волейболістки вибороли почесне 3 місце.