Новосанжарські волейболістки вибороли золото в обласному чемпіонаті
11 березня відбувся чемпіонат області з волейболу серед дівчат 2001-2002 року народження по ФСТ «Колос». Про це повідомили в Новосанжарській РДА
У змаганнях взяло участь 5 команд – Полтавський район, Решетилівка, Кременчук, Глобино, Нові Санжари. Наші волейболістки посіли 1 місце і виграли 3 гри поспіль. Кращими гравцями визнано Діденко Вікторію та Петухову Євгенію.
13 березня ця ж команда в повному складі боролась за призи у м. Полтава, де проходив чемпіонат області. На ці змагання з’їхалось 8 команд. Новосанжарські волейболістки вибороли почесне 3 місце.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+