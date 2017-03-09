2017 03 09 15:36:39

Нова автоцистерна КрАЗ-5401Н2 (АЦ-7-40) – новий вітчизняний спецпродукт (ФОТО)

Лінійка спецтехніки КрАЗ розширилася з появою нової пожежної автоцистерни КрАЗ-5401(АЦ-7-4 0) колісної формули 4х2. Спецмашина створена в партнерстві двох вітчизняних виробників – ПАТ «АвтоКрАЗ» та ТОВ «ПК «Пожмашина». Автоцистерна призначена для доставки до місця пожежі бойового розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічно го обладнання та служить для гасіння пожеж водою та повітряно-механі чною піною.

Базою нового пожежного автомобіля послужило перспективне двовісне шасі автомобіля КрАЗ-5401Н2 з компонуванням «кабіна над двигуном», оснащене 330-сильним дизельним турбонаддувним двигуном Eвро 5, механічною 9-ступінчастою КП і однодисковим зчепленням. Незважаючи на те, що ця модель універсального шасі з’явилася на «КрАЗі» не так давно, на її базі вже створено багато різної спецтехніки для комунального та дорожнього господарств. Для ДСНС – це перший зразок у безкапотному двовісному виконанні.

За двомісною кабіною автомобіля розташований спеціальний відсік для шістьох осіб бойового розрахунку. Новий пожежний автомобіль КрАЗ-5401 (АЦ-7-40) укомплектований обладнанням пожежно-технічно го озброєння, яке знаходиться в спеціальних відсіках, що закриваються гофрованими шторками. До складу спецобладнання входять автоцистерна 6,5 кубометрів, 500-літровий бак для піноутворювача, пожежний відцентровий насос НЦП-40/100-Р-Р, автономна напівавтоматична вакуумна всмоктувальна система з шиберним електроприводним насосом та інше обладнання, необхідне для ефективного виконання завдань при ліквідації пожеж. ПАТ «АвтоКрАЗ» розраховує, що новий вітчизняний продукт, який відповідає всім сучасним вимогам, що висуваються до такої спецтехніки, незабаром з’явиться в автопарках підрозділів ДСНС.