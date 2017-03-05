2017 03 05 08:00:31

Поліція зясовує, хто у Полтаві понівечив ретро-автомобіль

Уночі невідомі вандали розбили та перекинули ретро-автомобіль “Запорожець” у центрі Полтави.

Ця автівка була “родзинкою” закладу та знаходилась поруч із ЦУМом та відомим кафе “Крендель” на вул. Котляревського.

Полтавські правоохоронці почали проведення відповідної перевірки щодо пошкодження раритетного ЗАЗу.

За результатами перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення, повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Акт вандалізму активно обговорюють у соцмережах