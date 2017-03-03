Невдовзі розпочнеться реконструкція Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 з плавання
3 березня міський голова Олександр Мамай провів робочу зустріч з тренерами спортивних закладів міста, аби обговорити питання реконструкції Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 з плавання з добудовою спортивної зали. Про це повідомили в Полтавській міській раді.
Міський голова Олександр Мамай зазначив: реконструкція школи та її розширення дозволить збільшити кількість дітей, які цікавляться спортом.
Так, було розроблено проектно-кошторисну документацію на добудову спортивної зали. Відповідно до проекту, передбачається, що дана споруда буде використовуватись для спортивних занять з боротьби.
Начальник управління капітального будівництва Володимир Годня повідомив, що загальна площа приміщення становить 1873 квадратних метрів, а її поверховість складає 3 поверхи.
Також, добудоване приміщення передбачає окремі тренажерні зали, тренерські кімнати та кімнату для надання медичної допомоги. Звичайно, під час проектування не оминули увагою і роздягальні та душеві для спортсменів.
Якщо перший та третій поверхи планується використовувати для тренувань, то другий поверх – поверх для змагань. Відповідно до проекту, тут будуть розміщені трибуни, які матимуть 50 посадочних місць.
Окрім цього, при будівництві об’єкту буде проводитись реконструкція існуючої котельні, що здійснює теплопостачання басейну «Дельфін», також будуть прокладені інженерні мережі.
Міський голова Олександр Мамай наголосив – спортивні приміщення будуть доступні для усіх, адже у проекті витримані вимоги доступності для маломобільних груп населення.
Будівництво даного об’єкту планується реалізувати протягом 2-х років.
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