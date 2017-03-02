2017 03 02 13:22:55

Неподання інформації суб’єктом господарювання створює перешкоди для здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

Територіальним відділенням було розпочато розгляд справи за ознаками вчиненняФОП Дзюбичем Є.Ю. порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді неподання інформації територіальному відділенню у встановлені у вимозі головою територіального відділення строки, що не дає змоги здійснити державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель товарів, робіт і послуг.

Так, територіальне відділення направило на адресу ФОП Дзюбича Є.Ю. вимогу про надання необхідної інформації стосовно виконання ФОП Дзюбичем Є.Ю. робіт з капітального ремонту ліфтів за замовленням Управління житлово-комуналь ного господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.

У встановлений головою територіального відділення строк інформація на вимогу територіального відділення не надана.

Статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» визначено повноваження Антимонопольного комітету України у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Комітету є обов’язковими для виконання у визначені ним строки. Слід зазначити, що у вимозі голови територіального відділення до ФОП Дзюбича Є.Ю. повідомлялося про відповідальність за неподання інформації у встановлені строки.

Наразі розслідування у справі триває.