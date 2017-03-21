2017 03 21 21:29:51

Нейробіологи відкрили нову функцію мозочка

Вчені з Стенфордського університету заявили про те, що мозочок виконує важливу роль в системі винагороди організму.

Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature. Мозочок займає всього 10% обсягу мозку, але в ньому міститься велика кількість нейронів. Раніше дослідники вже встановили, що він відповідає за координацію рухів.

Для того щоб дізнатися, як мозок контролює м’язи у мишей, дослідники використали двухфотонную кальцієву візуалізацію, метод, що дозволяє спостерігати за роботою нейронів в реальному часі. В експерименті миші повинні були рухатися, натискаючи на важіль, після чого отримували порцію води з цукром.

У результаті було встановлено, що, коли миші отримували нагороду, у них в мозочку активувалася група нейронів. Коли їх позбавили солодкої води, це призвело до активації ще однієї групи.

Як відзначають вчені, мозочок – це не перша область, яка пов’язана одночасно з рухом, і з системою винагороди. Аналогічними властивостями володіють базальні ганглії, що регулюють руху і концентрацію уваги.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.

За матеріалами інтернет видань.