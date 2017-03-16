Названі офіційні локації Євробачення-2017

Днями стало відомо, де розташуються офіційні локації цьогорічного пісенного конкурсу.
“Сьомого травня відбудеться церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення. І після численних дискусій щодо розміщення червоної доріжки ми зупинилися на локації біля Маріїнського палацу, поряд з будівлею Верховної Ради“, – розповів креативний директор події Церемонії відкриття та червоної доріжки Євробачення-2017 Сергій Проскурня. Він також додав: “Українська червона доріжка буде рекордно довгою – 265 метрів“.
Червона доріжка спрямовуватиме усіх учасників події до місця проведення церемонії відкриття Євробачення-2017 – до Конгресно-виставкового центру “Парковий”. Відкриття пісенного конкурсу буде в українському стилі.
КВЦ “Парковий” також буде і місцем, де розташується під час тижнів Євробачення Євроклуб. Він працюватиме з 1 до 14 травня. Перший тиждень – на одному поверсі, із 7 травня, після церемонії відкриття, – на двох поверхах. Парковий, як Євроклуб, вміщатиме близько трьох з половиною тисяч відвідувачів.
Євроклуб – це одна з офіційних локацій пісенного конкурсу, де проводяться закриті вечірки для членів делегацій країн-учасниць, зокрема після генеральних репетицій та виступів конкурсантів.
Що стосується Євромістечка, то воно розміститься на центральній вулиці Києва – Хрещатику. Робота містечка Євробачення розпочнеться з 4 травня і триватиме до 14 травня. На цій локації у дні півфіналів та фіналу відбуватиметься пряма трансляція шоу на екранах і щодня діятимуть фудкорти, відбуватимуться концерти та різноманітна розважальна програма.
Нагадаємо, що півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Усі шоу прийматиме головна арена цьогорічного пісенного конкурсу Міжнародний виставковий центр.
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