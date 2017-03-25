2017 03 25 10:14:21

Нацгвардійців Кременчука привітали з професійним святом (ФОТО)

Учора у військовій частині 3059 відбувся урочистий захід, присвячений 3-ій річниці з дня створення Національної гвардії України.

Привітали особовий склад Кременчуцького батальйону з цією датою міський голова Кременчука Віталій Малецький, народний депутат України Юрій Шаповалов, перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод, представники промислових підприємств міста та гості військовослужбовців. Про е повідомили у Кременчуькій міській раді.

Звертаючись до командирів військового підрозділу, сержантського та рядового складу, міський голова Віталій Малецький наголосив, що з перших днів несення служби бійці Кременчуцького батальйону проявляють високий рівень професіоналізму, організованості та військової дисципліни. На рахунку бійців чимало яскравих прикладів мужніх вчинків, спрямованих на збереження громадського порядку в місті та забезпечення безпеки громади. Кременчук завжди відчуває те, що знаходиться під надійним захистом нацгвардійців. Керівник міста зауважив, що завдяки політиці Президента України Петра Порошенка та голови Уряду України Володимира Гройсмана щодо децентралізації влади, кременчуцька громада тепер має більше можливостей для надання допомоги військовим підрозділам, в тому числі частині 3059.

Народний депутат України Юрій Шаповалов наголосив, що особливою сторінкою в біографії Кременчуцького батальйону Національної гвардії України є участь у проведенні антитерористичної операції, де військовослужбовці на високому рівні виконують поставлені перед ними завдання, демонструючи відданість служінню українському народу та незалежній Україні. Він зауважив, що наразі, коли наша держава переживає складні часи, суспільство покладає на представників органів правопорядку великі надії, довіряючи захист своїх прав і свобод.

Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод привітав особистий склад військової частини з Днем Національної гвардії України. Він зазначив, що служба захисників України ніколи не була легкою. Вона вимагала від кожного рядового та офіцера зібраності, вміння знаходити рішення в найскладніших ситуаціях, відваги й самопожертви. Євгеній Холод побажав бійцям стійкості, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов’язку перед Вітчизною.