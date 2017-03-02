2017 03 02 18:57:32

Наші земляки виграли у всіх номінаціях параду “Pako Festa-2017”

Українців визнали найкращими на головному етнопараді Австралії.

Свято відбувається в місті Джілонг у штаті Вікторія, повідомляє “Pako Festa“. Його проводять уже 30 років поспіль. Українську культуру представляв танцювальний колектив “Легенда”.

З національною символікою та в костюмах, вони пройшлись центральною вулицею міста. А народний український танок своїм колоритом найбільше припав до душі відвідувачам фестивалю.