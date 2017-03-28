2017 03 28 22:14:53

Напередодні Великодня рятувальники проводять профілактичні бесіди з працівниками церков, костьолів та соборів на Полтавщині (ВІДЕО)

ГУ ДСНС у Полтавській області. З метою дотримання правил пожежної безпеки співробітники Головного управління ДСНС України у Полтавській області проводять профілактичні бесіди з працівниками церков, костьолів, соборів та інших споруд, у котрих проводяться богослужіння. Під час таких бесід, рятувальники роз’яснюють настоятелям та працівникам культових споруд правила та вимоги пожежної безпеки, повідомляє

Так, сьогодні, фахівці Служби порятунку «101» провели профілактичні бесіди із працівниками культових споруд Полтави, зокрема в Церкві Покрови Пресвятої Богородиці Української православної церкви.

Також, рятувальники відвідали в Єпархіальному управлінні збори благочинних Полтавської єпархії УПЦ.

Під час спілкування зі священиками фахівці ДСНС нагадали їм правила пожежної безпеки, правила поведінки під час пожежі, евакуації, використання первинних засобів пожежогасіння. Також, рятувальники поповнили наочними агітаційними матеріалами куточки безпеки культових споруд та вручили священнослужителям тематичні листівки.