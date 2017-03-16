2017 03 16 12:35:27

Нагородили полтавців, бійців АТО 93-ї бригади

Учасники АТО, бійці 93-ї бригади під час святкування Дня добровольця у Полтавському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені М. В. Гоголя отримали державні нагороди.

Зокрема, полтавця Віталія Жовтого нагородили Орденом “За мужність ІІІ ступеня”, а його побратимів Геннадія Головатенка та Станіслава Чепурка – медалями “Захиснику Вітчизни”.

«Ми пішли на фронт з першою хвилею мобілізації. Тоді у нас фактично не було ні «броніків», ні касок. Було лише велике бажання захистити нашу землю. Звичайно, приємно отримати цю нагороду, але йшли ми тоді не по медалі», – зауважив учасник АТО, депутат Подільської районної ради міста Полтава від УКРОПу Геннадій Головатенко.

Він також розповів, що воював у складі 93-ї бригади, яка звільнила багато населених пунктів Донецької області.

«Наш блокпост був крайнім між Донецьком та Горлівкою. Ми більше місяця тримали оборону в оперативному оточенні», – пригадує боєць.

До речі, відповідний Указ про нагородження учасників АТО Президент України підписав 2 листопада 2016 року.