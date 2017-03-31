Начальник поліції Полтавщини привітав учнів та викладачів Полтавського міського багатопрофільного ліцею №1 з 25 – ю річницею (ФОТО)
Від імені усього особового складу поліції Полтавщини, начальник ГУНП Олег Бех поздоровив усіх представників Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 ім. І.П. Котляревського з нагоди відзначення 25-ї річниці від дня заснування.
Крім того, відзнакою «Знак Пошани ГУНП в Полтавській області» головний поліцейський області нагородиввчителя ліцеюГраїцьку Наталію Михайлівну за вагомий особистий вклад у справу патріотичного виховання ліцеїстів та самовіддане ставлення до зміцнення славетних традицій щодо підтримки бойового духу працівників поліції Полтавщини – учасників антитерористичної операції.
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