2017 03 10 18:48:06

НАБУ обшукує фіскалів трьох Полтавської та ще двох областей у “газовій справі” Онищенка

Обшуки проводяться в управліннях ДФС Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в управліннях Державної фіскальної служби Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє ua1.

За її словами, обшуки проводяться у кримінальному провадженні щодо “незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для фірм, задіяних у так званій “газовій схемі Онищенка”, на понад 2 млрд грн”.

Нагадаємо, Солом’янський райсуд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу 100 млн гривень.