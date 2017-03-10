НАБУ обшукує фіскалів трьох Полтавської та ще двох областей у “газовій справі” Онищенка
Обшуки проводяться в управліннях ДФС Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в управліннях Державної фіскальної служби Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра, повідомляє ua1.
За її словами, обшуки проводяться у кримінальному провадженні щодо “незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для фірм, задіяних у так званій “газовій схемі Онищенка”, на понад 2 млрд грн”.
Нагадаємо, Солом’янський райсуд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу 100 млн гривень.
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