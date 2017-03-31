На заводі у Полтаві виявили ємність з ртуттю

Повідомлення до відділення поліції № 1 надійшло о 12:35 від 30-річного полтавця.
Чоловік пояснив, що ємність із підозрілою речовиною виявив під час благоустрою занедбаної території заводу «МБЗ». На місце негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Встановлено, що у гумовій ємності знаходиться 2 кг ртуті. Небезпечну речовину відправили на утилізацію. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
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