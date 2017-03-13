2017 03 13 17:08:25

На вихідних у Полтаві затримали шість нетверезих водіїв (ФОТО)



ГУ НП Полтавської області. По вулиці Пушкіна охоронці порядку помітили автомобіль «ВАЗ», що рухався із порушенням Правил дорожнього руху.Про це повідомили в



Водія зупинили та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. На 31-річного водія, що мав 2,26 проміле алкоголю склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння). Транспортний засіб передали тверезому водію.

Ще одного нетверезого водія патрульні виявили на вулиці Великотирнівська. 25-річний водій керував авто «ЗАЗ LANOS». Від проходження медичного огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився. На нього було складено відповідні адміністративні матеріали. Транспортний засіб евакуювали. Справу розглядатиме суд.

Наймолодшим нетверезим водієм був 17-річний хлопець, що керував автомобілем «ВАЗ». Освідування проводили в присутності батька. Огляд на стан сп’яніння показав 0, 63 проміле алкоголю. Авто передали власнику, а на неповнолітнього склали адміністративні матеріали за статями 130 ч. 1(керування автомобілем в стані сп’яніння) та 126 ч. 2 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).