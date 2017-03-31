На вулиці у Полтаві знайшли гранату (ФОТО)

Близько 10 години 32-річний власник одного з будинків по вулиці Парковій, під час прибирання території навколо будинку виявив гранату. Знахідка лежала у чагарниках, які виросли біля паркану з боку вулиці Паркової. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Територію навколо небезпечної знахідки наразі огородили, на місці працює слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 та фахівці-вибухотехніки.
Як показує практика роботи правоохоронців, з початком весняний польових робіт кількість випадків виявлення громадянами різноманітних боєприпасів щороку збільшується. У зв’язку з цим, поліція в черговий раз звертається до полтавців з проханням бути вкрай обережними при виявлення вибухонебезпечних предметів. Щоб не отримати ураження від розривів боєприпасів, потрібно дотримуватись головного правила – у жодному разі не чіпати знайдених боєприпасів, негайно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку у службу «102» та «101».
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