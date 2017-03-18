2017 03 18 15:02:21

На відкриття турніру з дзюдо у Кременчуці завітало керівництво СБУ

У місті Кременчук на Полтавщині 18-19 березня проходить ІІ Всеукраїнський юнацький турнір по дзюдо, присвячений загиблим співробітникам Служби безпеки України.

До учасників змагань звернувся з привітанням Голова СБУ Василь Грицак.

«Цей турнір – не просто іспит на вашу міць і силу духу, це насамперед вшанування наших бійців, які відділи своє життя за незалежність та територіальну цілісність України», – наголосив він.

У церемонії відкриття турніру взяли участь заступник Голови СБУ Вадим Поярков, керівник спецпідрозділу «Альфа» Олександр Устименко, ректор Академії Служби Сергій Кудінов, мер міста Віталій Малецький.

З початку антитерористичної операції СБУ втратила понад двадцять співробітника. Більшість, прикриваючи своїх товаришів та мирних жителів, загинули від куль на полі бою. «Вони віддали найцінніше, що є у кожної людини – свої життя, щоб ви могли жити під мирним небом, навчатись, тренуватись, міцніти і мужніти», – звернувся до учасників змагань Вадим Поярков.

Організатори турніру – Служба безпеки України та Федерація дзюдо Полтавської області – запросили близько шестисот юнаків різного віку з усієї України, які представлятимуть майже сімдесят команд. Змагання обслуговуватимуть судді Міжнародної та Національної категорії Федерації дзюдо України.

Переможці будуть нагороджені грамотами, кубками та медалями з рук видатних українських спортсменів, чемпіонів світу та чемпіонів Європи – Георгія Зантарая та Артема Блошевського.

У рамках турніру розгорнута фотодокументальна виставка «Пам’ятаємо Вас, Герої», присвячена пам’яті подвигу бійців – співробітників української спецслужби, які віддали своє життя за Батьківщину.

Учасники та гості заходу можуть також ознайомитися з експозицією історичної зброї та побачити оснащення, яке використовують бійці спецпідрозділу «Альфа» під час виконання службових завдань, повідомляє прес-центр СБ України