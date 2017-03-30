2017 03 30 15:49:16

На умовах співфінансування у Миргороді ремонтують житловий фонд

На умовах співфінансування у Миргороді ремонтують житловий фонд. Поточні ремонти багатоповерхівок за кошти мешканців та місцевого бюджету (25% на 75 %) виконують працівники МКЖЕУ.

У ці дні будівельники працюють на кількох об’єктах. На вулиці Старосвітська,20 замінюють вікна у під’їздах та утеплюють фасад. За словами головного інженера МКЖЕУ Сергія Шапочки, багато в чому має значення зацікавленість громадян, робота голови будинкового комітету із жителями. Тут мешканці знайшли спільне рішення та зібрали 25 відсотків від загальної суми ремонту. Принцип співпраці такий: громадяни звертаються в МКЖЕУ, спеціалісти обраховують загальну кошторисну вартість ремонту, а голови будинкового комітету разом із мешканцями в залежності від квадратури житла розподіляють суму внеску.

Багатоповерхівки в цих випадках у виграші, адже чим більша кількість учасників, – тим менші суми, – зазначив головний інженер МКЖЕУ. Про це повідомили у Миргородській міськраді.