2017 03 19 10:52:38

На річках Полтавщини піднімається рівень води

“Укргідрометцентр” оголосив попередження щодо підйому рівнів води на річках України.

Так, 19 березня на Верхньому Дніпрі в межах України, Прип’яті, Десні, притоках Середнього Дніпра (Полтавська, Черкаська, Кіровоградська та Дніпропетровська область) та українській ділянці Дунаю триватиме розвиток весняного водопілля.

При цьому спостерігається виход води на окремі понижені ділянки заплав та утриманням води на ній без загрози негативних наслідків.