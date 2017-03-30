2017 03 30 22:05:01

На ремонт доріг Чорнухинщини виділять 2,5 млн грн бюджетних грошей

У Чорнухах на ремонт доріг району з обласного бюджету протягом першого півріччя цього року видылять 2,5 млн грн

Про це повідомив голова райдержадміністрації Олег Ковган.

За його словами важковаговий транспорт розбиває дороги (обладнати ваговий пункт поки що немає можливості), а недостатнє фінансування не дає змоги утримувати їх в належному стані.

Олег Ковган поінформував, що, та закликав усіх до співпраці. Зробити свій вклад у добру справу, не чекаючи, що гроші десь візьмуться самі собою, повинні як місцеві органи самоврядування, так і сільгосптовариства та нафтогазові компанії.

Голова райради Надія Кривчун запропонувала сільгосптоваровиробниками взяти частину фінансування ремонту доріг на себе, а також зменшити навантаження на дорожнє полотно.

За матеріалами Чорнухинської РДА.