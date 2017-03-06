2017 03 06 17:05:39

На регіональній платформі Асоціації міст у Хоролі обговорили проблеми місцевих бюджетів

Про законодавче забезпечення бюджетної політики та підвищення ефективності управління місцевими бюджетами, дискутували 3 березня на засіданні регіональної платформи Полтавського РВ АМУ. На платформу, за участі народного депутата України Костянтина Іщейкіна, завітали представники органів місцевого самоврядування, в тому числі голови об’єднаних територіальних громад. Захід проведено в рамках проекту «ПУЛЬС», щовпроваджується за підтримки USAID .

З привітальним словом виступили хорольський міський голова Сергій Волошин та голова Полтавського РВ АМУ Галина Безносик.

Народний депутат, голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу Комітету ВРУ з питань бюджету Костянтин Іщейкін розповів про законодавчі інновації. Нардеп детальніше зупинився на довгоочікуваних законопроектах спрямованих на розвиток місцевого самоврядування. Це законопроекти про створення Дорожнього фонду України та закон № 3038 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження і використання коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату)». Завдяки прийняттю перших, у складі спеціального фонду держбюджету буде створений окремий Дорожній фонд, куди надходитимуть кошти з оплачених мит і акцизних зборів. Ці гроші будуть спрямовані саме на ремонт доріг, ні на що інше їх не можна буде використовувати. Згідно другого законопроекту 2% рентної плати буде зараховуватися до районних бюджетів за місцезнаходження м (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів, ще 2% – до обласних бюджетів, в сільські та селищні бюджети зараховуватиметь ся 1% рентної плати. До бюджеті в об’єднаних громад спрямовуватиметь ся 3% рентної плати. Також 3% отримуватимуть міста республіканськог о і обласного значення.

– Дорожній фонд – це можливість фінансувати дорожню галузь із початку року, а не так, як це відбувається зараз, коли кошти виділені на ремонт доріг, засвоюються з вересня до грудня. Надходження до Дорожнього фонду в цьому році складають до 24 мільярда гривень, – зазначив Костянтин Іщейкін.

Також народний депутат закцентував увагу присутніх на необхідності спрямовувати більшу частину коштів на поточно-середній та капітальний ремонт доріг, а не ямковий.

– Хочу зазначити , що в минулому році «Полтаваоблавтод ор» за моєї участі, розробив план щодо ремонту доріг Полтавської області. Він уже затверджений і народними депутатами і головою облдержадміністр ації, – говорить Костянтин Іщейкін.

Крім того депутат поінформував про суми кошти, які виділені цього року на ремонт доріг Полтавської області, обговорив з присутніми виконання бюджетів за минулий рік, розглянув інші питання.

По закінченню виступу, присутні ставили депутату чимало питань, зокрема щодо ремонту доріг. Сергій Волошин, хорольський міський голова, зазначив, що було б добре, аби кошти на ремонт доріг,які місцева влада не встигла використати до кінця року, могли переходити на наступний.

Людмила Милашевич, голова Семенівської ОТГ, зауважила, що на бюджети об’єднаних територіальних громад лягла чимала фінансова навантаженість і це не залежно від розміру та фінансової спроможної об’єднаної громади. Приміром, Семенівська ОТГ на рівні з районним бюджетом повинна співфінансувати пільги, районні об’єкти інфраструктури тощо. Також вона додала, що держава не завжди вчасно виділяє кошти на реалізацією проектів, тому й трапляються ситуації, коли вигравши проект, у громадах не можуть зразу оголошувати тендер через те, що гроші приходять значно пізніше. А наприкінці року дуже важко за кілька днів освоїти величезні суми коштів.

Жваву дискусію викликав виступ Анжеліки Саідової, консультанта з бюджетних питань проекту ПУЛЬС регіонального відділення. Вона розповіла про трансформації у бюджетній політиці органів місцевого самоврядування із запровадженням державно-цільово го методу.

– У такому форматі працюють країни ЄС, оскільки ми рухаємося в цьому напрямку, то необхідно наші стандарти гармонізувати зі стандартами Європейського Союзу, – зауважила Анжеліка Саідова. – Програмно-цільов ий метод передбачає внутрішній контроль, який базуватиметься на показниках, які ви визначаєте. За цими показниками, органи місцевого самоврядування будуть звітуватися, тому важливо, щоб показники на фініші співпадали із показниками на старті. Передбачено, що в майбутньому на органи місцевого самоврядування будуть покладені зобов’язання розробляти прогнози бюджетів з урахуванням інфляції й демографічної кризи.

Голови місцевих рад переконані, що наразі на місцях ще не готові до впровадження державно-цільово го методу в життя. Оскільки фінансові правила гри між державою та місцевими громадами мають бути чіткіше відрегульовані на законодавчому рівні.

Обговорили учасники зібрання й ризики виконання місцевих бюджетів у 2017 році та оцінку виконання бюджету об’єднаної громади на прикладі Глобинської ОТГ. Дуже важливим є питання, що стосується ризиків виконання місцевих бюджетів у 2017 році і учасники засідання доносили їх до присутніх та зокрема до народного депутата. Досить вдало це зробив начальник фінансового управління Миргородської міської ради Сергій Скляр. Зокрема він зазначив, що У 2017 році місцеві бюджети суттєво обтяжені додатковими витратами, що зумовлює зниження фінансової спроможності місцевого самоврядування. За підрахунками на місцеві бюджети перекладено додаткові видатки в обсязі 29,6 млрд грн. Для їх забезпечення органи місцевого самоврядування будуть вимушені відволікати власні ресурси та обмежувати фінансування місцевих програм.

По закінченню засідання було напрацьовано звернення до народного депутата, яке буде відправлене Костянтину Іщейкіну.