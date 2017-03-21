На Пирятинщині перевірили роботу  місцевих ринків

У Пирятинському районі органи державної виконавчої влади проінспектували роботу підприємців на місцевому ринку.
Мета рейду – легалізація найманої праці та забезпечення виплати зарплати не менше мінімальної.
Кілька тижнів поспіль фахівці профільних відділів, управлінь та поліції на Пирятинщині моніторили підприємства, які використовують працю найманих працівників. Поліцейські виявили порушення трудового законодавства.
Результати роботи комісії прокоментував перший заступник голови Пирятинської РДА Владислав Гуленко.
«На даний момент ми бачимо, що більшість підприємців, які отримали зауваження легалізували свою роботу. І тепер працюють в законному порядку», – сказав Владислав Гуленко.
Порушення, які виявили у підприємців на місцевому ринку задокументували та запропонували їх виправити у триденний термін. Всі протоколи, які склали на контролі у інспектора з праці.
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