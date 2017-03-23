2017 03 23 12:45:27

На правобережжі Кременчука встановили 487 енергозберігаючих світильників (ВІДЕО)

Комунальне підприємство «Міськсвітло» на правобережжі міста вже встановило 487 енергозберігаючих світлодіодних вуличних світильників. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства міста Іван Москалик.

Роботи виконали у рамках реалізації спільно з корпорацією НЕФКО проекту модернізації вуличного освітлення міста Кременчука. Іван Москалик зазначив, що вже до середини травня всі світильники будуть встановлені.