2017 03 22 16:19:24

На пожежі у Лохвиці постраждали мати та син

Сьогодні о 7:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по пров. Береговому у Лохвиці.

Займання, площею 15 кв.м. рятувальники ліквідували о 8:20.

Під час пожежі постраждала 44-річна квартиронаймачка та її 18-річний син. Їх, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, направили до Лохвицької ЦРЛ для надання медичної допомоги.

Врятували житловий будинок та господарчу споруду.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.