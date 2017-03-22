2017 03 22 16:19:24
На пожежі у Лохвиці постраждали мати та син
Сьогодні о 7:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по пров. Береговому у Лохвиці.
Займання, площею 15 кв.м. рятувальники ліквідували о 8:20.
Під час пожежі постраждала 44-річна квартиронаймачка та її 18-річний син. Їх, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, направили до Лохвицької ЦРЛ для надання медичної допомоги.
Врятували житловий будинок та господарчу споруду.
Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.
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