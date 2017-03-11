2017 03 11 16:41:34

На полтавському конкурсі краси зібрали 12 тис. грн

У дискотечно-виставковій залі міського Будинку культури відбувся ювілейний конкурс “Наталка Полтавка”, повідомили у Полтавській міській раді.

На особливий ювілейний вечір запросили усіх-усіх “Наталок”, а також тих, хто боровся за титул найчарівнішої полтавки.

Щороку конкурс має свою тематику. У 2017 організатори вирішили віддати все в руки долі і зірок на небі: дівчата дефілювали в образах знаків зодіаку. Не обійшлося і без дефіле в традиційному українському вбранні.

Загалом же, під час заходу було зібрано 11 тисяч 920 гривень – кошти з аукціону, а також кошти, вилучені зі спеціальних скриньок, до яких робили свої пожертви небайдужі полтавці.