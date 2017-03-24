2017 03 24 11:10:05

На Полтавській митниці ДФС відбулась зустріч з представниками суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

23 березня з ініціативи Полтавської митниці ДФС проведена робоча зустріч керівного складу митниці та суб’єктів зовнішньоекономі чної діяльності регіону. 23 березня з ініціативи Полтавської митниці ДФС проведена робоча зустріч керівного складу митниці та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Відповідна ініціатива спрямована на забезпечення якісного планування митних надходжень та залучення суб’єктів господарювання до процесів планування індикативних показників Міністерства фінансів України на підтримку інфраструктури митниць, зокрема будівництво доріг, впровадження ІТ-технологій, тощо. Про це повідомили в Головному управлінні ДФС у Полтавській області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 726 експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування поширено на усі області, про що було повідомлено учасникам зібрання. Щомісячні індикативні показники митних надходжень до державного бюджету розраховано виходячи з реальної роботи митниць, погоджено з Комітетом Верховної Ради України.

Особлива увага на зустрічі приділялась налагодженню аналітичної роботи щодо прогнозування індикативних показників шляхом ефективної взаємодії з суб’єктами зовнішньоекономі чної діяльності.

В ході обговорення було досягнуто домовленостей про надання суб’єктами господарської діяльності регіону реальних та оперативних даних щодо митних оформлень товарів, а також врахування інформації щодо участі Полтавської області у “митному експерименті” під час планування своєї діяльності.