2017 03 25 13:29:59

На Полтавщині знищили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни

Учора о 14:10 в с. Лисівщина Чутівського району група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області знищила 1 артснаряд калібру 57 мм та 2 мінометні міни калібру 50 мм, часів минулих війн, виявлені 23 березня 2017 року.

Того ж дня о 11:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те,що на вул. Зернова Київського району м. Полтава в лісосмузі місцеві мешканці виявили мінометну міну калібру 50 мм, часів минулих війн. Місце виявлення вибухонебезпечного предмету взяли під охорону співробітники Національної поліції. О 17:40 група піротехнічних робіт ДСНС після проведення необхідних робіт та обстеження прилеглої території, вибухонебезпечний предмет вивезли спецавтомобілем у визначене безпечне місце та знищили.

Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Слід пам’ятати, що боєприпаси часів війни несуть загрозу життю і здоров’ю людей, тож їх знешкодженням мають займатися лише фахівці. У випадку виявлення вибухонебезпечних або схожих на них предметів необхідно негайно сповістити рятувальників за номером “101” або поліцію за номером “102”.