2017 03 18 09:32:14

До поліції Полтавщини надійшло повідомлення від жінки, що зник її син

Медвідь Андрій Богданович, 1984 року народження, поїхав працювати на асфальтний завод, який розташований в с. Малі Млинці Полтавського району, де і проживав до 11.03.2017 року (повідомив їй про місце свого проживання під час спілкування по телефону).

Зранку 11 березня року він зателефонував матері і повідомив, що виїжджає на місце свого проживання. Далі телефон останнього був вимкнутий, а додому він не прибув і на зв’язок не виходив.

Якщо ви бачили зниклого молодого чоловіка або вам що-небуть відомо про його місце знаходження, повідомте до Кобеляцького відділу поліції за телефонами (05343)3-11-70, (095)050-03-66 або 102.

Прикмети: зріст близько 195 см., худорлявої статури, мається залисина, волосся коротке русе

Був одягнений: в куртку чорного кольору із воротом чорного кольору, шапку чорного кольору, джинсові чи спортивні штани.

Відділ комунікації поліції Полтавщини