2017 03 29 19:20:32

На Полтавщині знову затримали львівське сміття

Сім фур завантажених сміттям зі Львова зупинили на стаціонарному посту ДАІ поблизу Лубен інспектори дорожньо-патрульної служби. Тверді побутові відходи перевозили до Дніпропетровської області. На місце одразу прибули представники громади, активісти та правоохоронці. В останніх виникла підозра, що сміття можуть висипати десь на узбіччі.

Як розповів старший інспектор посту № 3 ДПС Вадим Самохвал, під час перевірки встановили, що в них є договір на вивіз сміття та накладні. Разом з керівництвом вирішили, що поліція проведе вантажівки до Дніпропетровської області.

Під супроводом поліції фури мали вирушити до Дніпра. Однак повернулися до Львова.

Нагадаємо, на початку березня під Лубнами в с. Пишне вивантажили львівське сміття.