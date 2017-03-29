На Полтавщині знову затримали львівське сміття

Сім фур завантажених сміттям зі Львова зупинили на стаціонарному посту ДАІ поблизу Лубен інспектори дорожньо-патрульної служби. Тверді побутові відходи перевозили до Дніпропетровської області. На місце одразу прибули представники громади, активісти та правоохоронці. В останніх виникла підозра, що сміття можуть висипати десь на узбіччі.
Як розповів старший інспектор посту № 3 ДПС Вадим Самохвал, під час перевірки встановили, що в них є договір на вивіз сміття та накладні. Разом з керівництвом вирішили, що поліція проведе вантажівки до Дніпропетровської області.
Під супроводом поліції фури мали вирушити до Дніпра. Однак повернулися до Львова.
Нагадаємо, на початку березня під Лубнами в с. Пишне вивантажили львівське сміття.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+