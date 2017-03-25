2017 03 25 09:59:15

На Полтавщині знешкодили близько 2 тис. набоїв до зброї (ФОТО)

На полігоні спеціальна комісія знищувала боєприпаси, які були вилучені поліцією або добровільно здані громадянами упродовж шести місяців 2016 року.

Серед близько 2200 набоїв – набої до стрілецької, мисливської та газової зброї.

Вилучені засоби були знищені в установленому порядку, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.

Нагадаємо, поліція Полтавщини напередодні знищила комісійнонаркотиків на суму близько 3-х мільйонів гривень за цінами «чорного ринку».