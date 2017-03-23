2017 03 23 16:41:51

На Полтавщині зменшилася кількість підліткових абортів та пологів, – фахівці



Сьогодні у Полтаві обговорили питання дитячої підліткової гінекології з головним позаштатним гінекологом дитячого та підліткового віку Оленою Сьомич.

“Дитяча підліткова гінекологія – це найважливіше, це перше, що впливає на демографічну ситуацію країни. Кожна дівчинка від народження повинна відвідувати гінеколога не менше одного разу на рік. Тому закликаю батьків приділяти цьому належну увагу і зберегти репродуктивне здоров’я дівчаток з дитинства” – наголосила Сьомич.

Також, вона розповіла, що Полтавська область посідає перше місце, після західних, зі зменшення абортів та пологів у підлітків.

“Так, за минулий рік на Полтавщині було лише 39 абортів (у 2015 – 43) та 254 пологів у підлітків і з кожним роком їх кількість зменшується. Цьому сприяла державна програма “Репродуктивне здоров’я нації”, яка діяла до 2015 року, тому потрібно й надалі проводити профілактичну роботу з підлітками”, – зазначила гінеколог.



“Розроблено концепцію державної соціальної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період 2017 – 2021рр. для подальшого збереження репродуктивного й статевого здоров’я з дотриманням репродуктивних прав для досягнення благополуччя кожної людини”, – повідомила Олена Панченко.

На засіданні обговорили актуальні питання та проблеми проекту. що закінчився та врахували зміни у концепції для нового.

“З концепцією Державної соціальної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період 2017 – 2021рр. в рамках реалізації проекту USAID “Репродуктивне здоров’я в Україні” можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я України” – зауважила Олена Панченко.