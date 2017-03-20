2017 03 20 09:16:38

На Полтавщині затримали жінку, яка ошукала пенсіонерку (ФОТО)

ГУ НП Полтавської області. На лінію «102» звернулася 80-річна мешканка Кременчука. Літня кременчужанка повідомила про те, що невідома жінка, під приводом ворожіння та зняття порчі, привласнила її кошти – понад 4 300 гривень. Про це повідомили в



Через кілька годин після надходження повідомлення про злочин працівники патрульної поліції Кременчука затримали 46-річну жінку, схожу за прикметами на підозрювану, в районі місцевого автовокзалу.

Як повідомив керівник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар, спочатку зловмисниця намагалася ввести в оману і слідчих, розповідаючи вигадані історії про нібито спільних із пенсіонеркою знайомих, які направили її до літньої жінки саме для зняття порчі.

Наразі поліція встановлює причетність підозрюваної до аналогічних шахрайств у місті, – наголосив Олександр Коцар.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальна міра покарання за санкцією вказаної статті становить до трьох років обмеження волі.

Поліція закликає дослухатися до порад та роз’яснити їх зміст особам похилого віку:

– якщо до вас завітали незнайомі люди (з подібними або схожими пропозиціями), у жодному разі не впускайте їх до помешкання;

– зробіть вигляд, що ви вдома не самі;

– уникайте контакту з такими особами: не дивіться їм у вічі, не відповідайте на їх запитання і не дозволяйте скорочувати між вами дистанцію чи торкатися вас;

– у будь-який спосіб намагайтеся покликати на допомогу сусідів, рідних тощо.