2017 03 27 23:28:53

На Полтавщині затримали столичного крадія

Поліцейські Полтавщини затримали чоловіка, який викрав гроші та золоті прикраси з приватних будинків.

Його затримали працівники кримінального поліції Новосанжарського відділення поліції Полтавщини поблизу одного із ломбардів. Зловмисником виявився 30-річний житель столиці. Чоловік саме здавав прикраси, які напередодні були викрадені. Чоловік у скоєному зізнався та повідомив, що приїхав до Полтави погостювати. Разом зі знайомими поїхав до Новосанжарського району, де і скоїв крадіжку.

За даним фактом Новосанжарським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування, чоловіку вже оголошено про підозру.

Як повідомили в Новосанжарському відділення поліції Полтавської області, до чергової частини Новосанжарського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл району про крадіжку. Чоловік розповів, що до його будинку шляхом віджиму металопластикового вікна потрапила невідома особа, і викрала грошові кошти у сумі 5100 гривень а також прикраси із золота та срібла. Загальна сума матеріального збитку становить близько 20-ти тисяч гривень.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що напередодні у селі місцеві жителі бачили підозрілий автомобіль – його водій та пасажири ходили населеним пунктом та скуповували пір’я.

Вказана автівка вже виїхала із села у напрямку районного центру. Крім того, автомобіль напередодні був зупинений для перевірки документів працівниками з нагляду за дорожнім рухом.

На розшук автомобіля були направлені основні сили та засоби районної поліції.